Радио N-JOY и Dove обединяват усилия в подкрепа на естествената красота. Глобалната инициатива на световния бранд Dove цели всяка жена да бъде уверена и да бъде себе си, без да се влияе от стереотипите за красота.

Днес в "Метарубриката" Инспектор N-JOY и Ники Ангелов обсъждат технологичните аспекти при създаването на AI реалност и с какво може да ни е от полза Real Beauty наръчника на Dove?

Научете повече за проекта Real Beauty на Dove за запазване на естествената красота ТУК.