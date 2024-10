Как да направим времето с децата по-забавно и полезно?

Всеки петък в рубриката "Факт или Фантазия" с Музейко научаваме любопитни неща.

Тази седмица обръщаме внимание на родителите, които винаги се стремят да осигурят най-добрите възможности за развитие на своите деца, като откриват и подкрепят техните таланти и креативност.

Кога и как е най-удачно да започнем този процес и как да намерим най-подходящите методи?

За това говориха водещата Нейа и Силвия Терзийска, която е част от екипа, които работи за интегрирането на алтернативни подходи и модели за развитие на образователните програми за децата, включително ролеви игри и арт терапии.

Силвия сподели, че вярва, че играта е ключът към щастливото и успешно учене при децата. Тя също така даде съвети как можем да направим времето с децата по-забавно и полезно.

Ако се питате на каква възраст е най-подходящо да посетим Музейко, какви събития предстоят в най-големия детски музей в България и какво се случва по време на "Ден на най-малките", който се се проведе на 20.10. ще разберете от разговора.

Нейа попита Силвия и за съвет към родителите, за това как да направят времето с децата си не само приятно, но и полезно. Двете обсъдиха и ситуациите, в които не винаги е толкова лесно и забавно, особено когато децата са категорични и конфликтът изглежда неизбежен. Чуйте цялото интервю в аудиофайла на страницата.

"Факт или фантазия" – енджойвай с цялото семейство с Музейко – най-големия детски научен център в Източна Европа!