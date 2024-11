Има ли начин да избягваме конфликтите?

В петък, в шоуто „От 10 до 2“ с Нейа, дойде ред на рубриката „Факт или Фантазия“ с Музейко.

След като на 31 октомври гостите на Музейко имаха възможност да посетят работилниците Страховити приятели и Страховити експерименти в програмата за 31.10, днес най-големият детски научен център отбелязва Деня на будителите – 1 ноември със специална програма, посветена на българската история и просвета.

Днес започва интересно пътешествие, което ще отведе децата назад в миналото с разкази за азбуката и нейното значение в различните епохи. А в неделя, ще ги върне в 18-ти век, за да научат повече за „килийното училище“.

Водещата на предаването и Албена Комитова, един от водещите експерти по медиация и разрешаване на спорове в България, също си поговориха за училище. Г-жа Комитова работи с екипа на Музейко по един много сложен въпрос – може би сред на сложните казуси - агресията в нашето ежедневие.

Тя отговори на въпросите:

Има ли начин да бъдат избегнати конфликтите в училище, в семейството, на работното място?

Какви са предстоящите обучения, от които могат да се възползват слушателите?

Следете сайта на „Музейко“ за информация относно бъдещи събития и информация по темата за ненасилствена комуникация и разрешаване на конфликти.

"Факт или фантазия" – енджойвай с цялото семейство с Музейко – най-големия детски научен център в Източна Европа!