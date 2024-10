В новия епизод на рубриката „Факт или фантазия“ с Музейко по радио N-JOY днес водещата на шоуто "От 10 до 2" - Нейа ни срещна с Милвана Панайотова от Образователния екип на Музейко, която е автор на творчески работилнички и пише приказки за Музейко вече 9 години. Още от неговото създаване. Тя е преподавател по природни науки, изобретател и разказвач на приказки.

Двете обсъдиха дали е факт или е фантазия това, че приказките могат да обясняват научни факти? Как приказките в Музейко събуждат съзнанието за знание и кои са най-интересните научни факти, които обясняват с приказки в Музейко?

Има ли страшни приказки в Музейко и какви изненади ще има за Хелоуин? Защо е важно децата сами да си направят чудовища и кое е по-полезно - да им прочетем страховита приказка или да им пуснем страшен филм? Защо родителите трябва да участват приказните истории?

Милвана също така представи кът за приказки и покани слушателите да посетят приказни слотове в Деня за творчески предизвикателства - Игри с въображение (27.10 – в слотовете от 11:30; 14:30; и 16:30;). Разказа за работилница Страховити приятели и Страховити експерименти и програмата за 31.10, когато Музейко ще работи с удължено работно време.

Милвана Панайотова ни запозна и със заниманията за групи и за деца от детски градини и училища.

В Музейко октомври е празник. Научните приключения могат да гостуват в твоето училище или в твоя град.

Your browser does not support the audio element.

"Факт или фантазия" – енджойвай с цялото семейство с Музейко – най-големия детски научен център в Източна Европа!