„Да откриеш България“ – Видин

Тази седмица в рубриката „Да откриеш България“ акостираме на брега на река Дунав, за да ви разкрием повече за хилядолетната история на град Видин.

Град Видин има много културно-исторически паметници от различни исторически епохи, но най-известният от тях е Средновековният замък „Баба Вида“.

Снимка: Регионален исторически музей - Видин

Замъкът е разположен в северната част на гр. Видин, на брега на река Дунав, и е известен с името “Бабини Видини кули” или “Баба Вида”. Легендата разказва, че Вида била най-голямата дъщеря на български болярин с обширни владения. Поучена от неуспешните бракове на сестрите си – Кула и Гъмза, тя отхвърлила всички предложения за женитба, изградила непристъпен замък и прекарала в него целия си живот.

Крепостта е единственото напълно запазено средновековно отбранително съоръжение. Изградена върху част от основите на римската крепост Бонония. „Баба Вида“ се отличава със своите каменни бастионни кули, многобройни бойници и помещения с различни размери и предназначение. Освен със забележителната си архитектура и история, „Баба Вида“ привлича посетители и с различни постоянни и временни експозиции - късно средновековно облекло и въоръжение, владетелски костюми, отбранителни системи и др.

