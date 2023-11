Жаклин Таракчи за първата си авторска песен

Жаклин Таракчи представи в студиото на радио N-JOY новата си песен.

Изгряващата звезда направи своя официален дебют на 6 ноември с парчето „Мое малко аз“.

Тя разказа подробности за вдъхновението зад своята песен в шоуто "От 10 до 2" с Нейа.

„Не съжалявам за нищо, през което съм преминала, защото това ми е дало още повече опит“, сподели младата изпълнителка. „Музиката е част от моя живот, откакто се помня, но (…) на единайсетгодишна възраст се влюбих в (нея) по много по-различен начин и до ден-днешен тя е един от главните ми спътници в живота.“ Жаклин Таракчи

Снимка: bTV Radio Group/ Николай Лазаров

Победителката в 9-тото издание на „Гласът на България“ сподели детайли за работния процес по създаването на клипа към новата си песен и за израстването си като изпълнител на музикалната сцена.

Чуйте пълното интервю с Нейа в аудиофайла на страницата.