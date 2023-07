ZAYN се завърна след дълга пауза

В края на месец юни ZAYN анонсира първото си парче от 2021г. насам, "Love Like This", и събра над 150 милиона гледания в социалните мрежи.

Днес британският изпълнител пусна песента и постави началото на най-смелата си музикална ера досега. Заедно с аудиото на "Love Like This" излезе и официалният видеоклип към трака в YouTube, режисиран от визионерите Ivanna Borin и Frank Borin. Видеото е заснето в Ню Йорк и разказва любовната история на ZAYN и актрисата Grace Dumdaw.

“Много се гордея с "Love Like This" и се вълнувам светът да я чуе. В момента работя по новия си албум, който ще излезе скоро и броя дните до появата му", каза ZAYN.

Снимка: Animato Music / Umg

Седмица преди премиерата, ZAYN се включи в подкаста „Call Her Daddy“ на Alex Cooper за първото си интервю от близо 6 години, в което разказа за завръщането си към музиката, решението да напусне One Direction и подробности около новия му проект.

Снимка: Animato Music / Umg

Предишните албуми на Malik, Mind of Mine (2016 г.), Icarus Falls (2018 г.) и Nobody Is Listening (2021 г.), достигнаха върхови позиции под #1, #61 и #44 в класацията Billboard 200. Певецът и първият член на One Direction със солова кариера има 2 сингъла в топ 5 на Billboard Hot 100 с "Pillowtalk" (№ 1) и "I Don't Wanna Live Forever (№ 2).