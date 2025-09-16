Вярваме в "Спрингстийн: Избави ме от нищото" от 24 октомври в кината

Този октомври ще звучи с гласа на един от най-обичаните музиканти на нашето време – Брус Спрингстийн!

"Спрингстийн: Избави ме от нищото" е дръзка и дълбоко емоционална драма, която вече впечатли публиката и критиците на престижния фестивал Телюрайд със своята искреност и неподправена сила. Режисьорът Скот Купър (Лудо сърце) създава портрет, който надхвърля традиционните музикални биографии, а в центъра му е Джереми Алън Уайт (Мечката), чиято трансформация в Брус Спрингстийн беше определена като „зашеметяваща“ и като „едно от най-ярките изпълнения на годината“.

"Спрингстийн: Избави ме от нищото" ни връща към ключов момент от живота на Спрингстийн, когато личните му и творчески борби се превръщат в непреходно изкуство, вдъхновяващо поколения. Вдъхновен от биографичната книга на Уорън Зейнс, филмът разказва за създаването на албума Небраска през 1982 г., когато младият Брус Спрингстийн е на прага на световна слава и се опитва да се справя с натиска на успеха и призраците на собственото си минало. Записан на четирипистов магнетофон в спалнята на Спрингстийн в Ню Джърси, албумът предефинира представите за рок музика и не просто променя кариерата на Спрингстийн, но и ражда една легенда.

Новият трейлър на "Спрингстийн: Избави ме от нищото" разкрива още по-дълбоко личната и артистична трансформация на Брус Спрингстийн, който търси своята истинска музикална идентичност, притиснат от очакванията за търговски успех. Филмът обещава не само вълнуващ разказ за създаването на емблематичния албум Небраска, но и дълбоко интимен поглед към душата на артиста, показвайки неговите вътрешни конфликти и стремеж към изкупление.

Режисьор и сценарист на "Спрингстийн: Избави ме от нищото" е Скот Купър (Лудо сърце, Черна служба), по книгата Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska на Уорън Зейнс. Продуценти са Скот Купър, Елън Голдсмит-Вeйн, Ерик Робинсън и Скот Стубер, а в ролите са Джереми Алън Уайт, Джереми Стронг, Пол Уолтър Хаузер, Стивън Греъм, Одеса Йънг, Гайби Хофман, Марк Мерън, Дейвид Кръмхолц и др.

Вярваме в "Спрингстийн: Избави ме от нищото" от 24 октомври само в кината.