Вижте новото видео на Taylor Swift

Taylor Swift разкри новото си видео.

Клипът е към парчето, озаглавено "The Fate of Ophelia".

Поп иконата и носителката на 14 награди Grammy разкрива историята си за живота на сцена, устойчивостта и преоткриването в новия студиен албум The Life of a Showgirl.

В рамките на 12 песни тя съчетава блестящ поп спектакъл с дълбоко лични текстове, вплитайки истории за амбиция, жертви, любов и баланса между сценичния образ и живота под светлините на прожекторите.

Снимка: Animato Music / Universal Music Group

От откриващото парче „The Fate of Ophelia“, през емоционалния център на албума „ Eldest Daughter“, до еуфоричния финал „The Life of a Showgirl“ в колаборация със Sabrina Carpenter, проектът отдава почит както на блясъка, така и на цената на живота на едно истинско „шоу“ момиче. Taylor отвежда слушателите зад кулисите, за да покаже радостите, изтощението и триумфа на артист, живеещ непрестанно в публичното пространство.

Продуциран заедно с Max Martin и Shellback, албумът разширява границите на творчеството на Swift, като смесва оркестрални аранжименти, поп ритми и театрални елементи, вдъхновени от Бродуей и кабарето.

The Life of a Showgirl идва в момент на безпрецедентен глобален успех за Taylor Swift, след рекордно продаваните ѝ турнета и предишния албум The Tortured Poets Department.

Траклист

1. The Fate of Ophelia

2. Elizabeth Taylor

3. Opalite

4. Father Figure

5. Eldest Daughter

6. Ruin The Friendship

7. Actually Romantic

8. Wi$h Li$t

9. Wood

10. CANCELLED!

11. Honey

12. The Life of a Showgirl (Feat. Sabrina Carpenter)