Вижте новото видео на Rita Ora

Rita Ora разкри новия си видеоклип.

Визуализацията е към песента "You Only Love Me".

Парчето излезе официално на 27 януари, а вдъхновението за него Rita е почерпила от личния си опит и усещането за уязвимост в самото начало на едно романтично пътешествие.

„You Only Love Me“ започва с гласа на съпруга на Ora, режисьора и актьор Taika Waititi.

Клипът, в който 32-годишната певица влиза в ролята на булка, е режисиран от Charlie Sarsfield и е заснет в предградията на Лос Анджелис.

Във визуализацията могат да бъдат видени Kristen Stewart, Lindsay Lohan и др.