Новата песен на Elizabet направи премиерата си днес

Elizabet е една от големите млади надежди на българската музика. Нейна е най-слушаната песен в националния ефир за 2025 г., а именно дебютният ѝ сингъл „Носталгия“. Силен старт, който бързо я постави сред най-интересните нови гласове на поп сцената у нас.

Успехът в началото е последван от сингъла „Пак в нощта“ и от една международна колаборация – „With You“.

Сега Elizabet отбелязва началото на 2026 година с нов проект, за който влиза в тандем с Pavell, който е автор на аранжимента и съавтор на текста.

Песента е озаглавена „Преди теб“ и е креативна адаптация на суперхита „Good As You“.

Официалното видео е режисирано от актьора Боян Арсов и Иван Димитров - Torex.

Премиерата на „Преди теб“ е днес, 6 февруари, едновременно в YouTube канала на Elizabet, във всички дигитални платформи, както и в българския радио и телевизионен ефир.