Виолина Доцева ще влезе в ролята на Лили Иванова

Екипът на игралния филм, с работно заглавие „Лили - Любовта е живот", посветен на живота на Лили Иванова, обяви официално актрисата в главна роля.

След продължил няколко месеца кастинг процес и в конкуренцията на стотици професионални актриси от България, екипът на пълнометражния игрален филм избра Виолина Доцева за главната роля във филма, посветен на живота на Лили Иванова.

Проектът е съвместна продукция на Фондация „Лили Иванова“ и продуцентската компания „Междинна Станция“, със сценарист Емил Бонев, режисьор Яна Титова и оператор Мартин Балкански. Филмът ще бъде заснет в епоха и ще проследи ключови периоди от живота и кариерата на най-емблематичната фигура в историята на българската музика.

Кастингът за главната роля беше реализиран от KEY Studios с кастинг режисьор Боряна Братоева и премина през няколко етапа, включващи селекция по self-tape материали, кастинги на живо и финални „двойни кастинги“.

Виолина Доцева е актриса, певица и музикант с професионален опит в театрални, филмови и телевизионни продукции. Завършила е НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“, а професионалният ѝ път преминава през роли в театрални постановки, телевизионни сериали и музикални проекти. Паралелно с актьорската си работа, тя създава и изпълнява авторска музика, като си акомпанира на китара и пиано.

Изборът на Виолина Доцева беше представен лично пред Лили Иванова след концерта ѝ в легендарната зала „Олимпия“ в Париж - място с особено значение в историята на българската певица, която остава единственият български изпълнител със самостоятелен концерт на тази сцена.

„Търсихме не просто визуална прилика. Търсихме човек, който носи вътрешна дисциплина, чувствителност, музикалност и способност да изпълва тишината пред камерата. Виолина притежава точно това.“, споделя режисьорът Яна Титова.

Очаква се снимките на филма да започнат през пролетта на 2027 година.

За Лили Иванова:

Лили Иванова, родена на 24 април 1939 г. в Кубрат, България, е призната за най-емблематичната фигура в българската поп музика. През 1963 г. издава първия си албум в Румъния, а през 1966 г. печели първата си международна награда – „Златен ключ“ в Братислава, за изпълнението на песента „Адажио“ по музика на Ангел Заберски. В следващите години тя получава множество международни отличия, включително „Златна плоча“ от MIDEM в Кан и награди от фестивали в Барселона, Токио и Рио де Жанейро. През 1999 г. е удостоена с орден „Стара планина“ – най-високото държавно отличие в България. С над 11 000 концерта по целия свят и репертоар от над 1000 песни на повече от 20 езика, Лили Иванова остава символ на българската музикална сцена и културна икона за поколения българи.

За Междинна Станция:

"Междинна станция" е независима продуцентска компания, създадена от Иван Христов и Андрей Арнаудов – едни от най-разпознаваемите имена в българската телевизия. След дългогодишен опит в телевизионни формати, сред които „Сблъсък“, „Фермата“ и други популярни предавания, през последните години компанията се фокусира върху създаването на стойностно кино със социална и културна тежест. Дебютният ѝ филм като продуцент – „Гунди – Легенда за любовта“ – постигна исторически успех в боксофиса и се превърна в най-гледания филм в България за последните три десетилетия. "Междинна станция" вярва, че българските истории заслужават да бъдат разказвани с мащаб, качество и уважение към публиката – мисия, която следва и с предстоящия филм за Лили Иванова.