Викторио гостува в студиото на радио N-JOY

Викторио направи премиера на дебютната си песен по радио N-JOY.

23-годишният българин, който от години живее във Финландия, гостува на водещата Нейа в обедното шоу и разказа трогателната история за появата на "Tough To Love".

В парчето младият изпълнител споделя своя лична история, разкривайки емоциите, провокирани от пропуканите отношения между баща и син.

"Tough To Love", която е създадена само за ден в специален творчески лагер в Австрия, веднага печели стотици хиляди гледания и слушания в музикалните платформи.

Чуйте какво още разкри Викторио в аудиофайла на страницата.