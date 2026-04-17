Виктория Георгиева с международна премиера на „Ashes“

Виктория Георгиева направи впечатляваща международна заявка с премиерата на видеото към новия си сингъл „Ashes“, която се състоя на 24 април в рамките на Milan Design Week - глобалната сцена, на която се срещат най-влиятелните имена в дизайна, изкуството и иновациите.
С избора си да представи проекта именно в Милано, певицата излиза отвъд традиционните музикални премиери и позиционира „Ashes“ като мултидисциплинарно артистично изживяване - проект, който живее на границата между музика, визуално изкуство и съвременна естетика.
„Ashes“ бележи нов, силно личен етап в развитието на артиста. В откровено послание към своята публика Виктория споделя:
„Отделих време, за да намеря отново себе си и да се освободя от всичко, което не е било предназначено за мен. Този проект означава повече от думи - той е затварянето на една глава, която трябваше да оставя зад себе си“.
Сингълът и видеото към него се превръщат в силен артистичен манифест за трансформация, израстване и ново начало - теми, които Виктория пресъздава със своя разпознаваем емоционален почерк и кинематографично звучене.
Визуалната реализация на „Ashes“ е дело на внимателно подбран екип от утвърдени професионалисти, които изграждат минималистичен, но въздействащ свят със силна символика:
С премиерата си Виктория Георгиева не просто представя нов музикален проект, а заявява ясно присъствие на международната културна сцена, утвърждавайки се като артист, който мисли отвъд границите на индустрията.
„Ashes“ е повече от песен. Това е ново начало.