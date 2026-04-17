Виктория Георгиева с международна премиера на „Ashes“

Виктория Георгиева направи впечатляваща международна заявка с премиерата на видеото към новия си сингъл „Ashes“, която се състоя на 24 април в рамките на Milan Design Week - глобалната сцена, на която се срещат най-влиятелните имена в дизайна, изкуството и иновациите.

С избора си да представи проекта именно в Милано, певицата излиза отвъд традиционните музикални премиери и позиционира „Ashes“ като мултидисциплинарно артистично изживяване - проект, който живее на границата между музика, визуално изкуство и съвременна естетика.

„Ashes“ бележи нов, силно личен етап в развитието на артиста. В откровено послание към своята публика Виктория споделя:

„Отделих време, за да намеря отново себе си и да се освободя от всичко, което не е било предназначено за мен. Този проект означава повече от думи - той е затварянето на една глава, която трябваше да оставя зад себе си“.

Сингълът и видеото към него се превръщат в силен артистичен манифест за трансформация, израстване и ново начало - теми, които Виктория пресъздава със своя разпознаваем емоционален почерк и кинематографично звучене.

Визуалната реализация на „Ashes“ е дело на внимателно подбран екип от утвърдени професионалисти, които изграждат минималистичен, но въздействащ свят със силна символика:

Режисьор: Димитрис Георгиев

Продукция: Sturshel Productions и Ligna Studios

Продуценти: Геновева Христова, Александър Генчев, Боян Фераджиев

Оператор (DOP): Нанио Наниев

Цветови корекции: Ваня Томова

Стилист: Сергей Йорданов

Грим: Красимира Петрова

Коса: Любомир Петров

С премиерата си Виктория Георгиева не просто представя нов музикален проект, а заявява ясно присъствие на международната културна сцена, утвърждавайки се като артист, който мисли отвъд границите на индустрията.

„Ashes“ е повече от песен. Това е ново начало.