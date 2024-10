VICTORIA гостува в шоуто "От 10 до 2"

VICTORIA стана част от шоуто "От 10 до 2".

В разговора с водещата Нейа, талантливата певица сподели детайли за новата си песен „In Between“.

Двете поговориха за посланието на песента, за самотата и за намирането на сила в трудните моменти

„Тази песен е като пътуване през самотата и себеоткриването“, казва VICTORIA. „Става въпрос за загубата, но намирането на сила в тази уязвимост... понякога това е единственият изход. Самотата ви учи на уроци и ви помага да се излекувате. Научих се да изпитвам удоволствие да бъда сама и сега чувствам спокойствие и свобода“.

Чуйте интервюто в аудиофайла на страницата.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров