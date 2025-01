VICTORIA представи нов сингъл

VICTORIA влиза в историята като първия балкански изпълнител, който се появява на корицата на New Music Daily на Apple Music в световен мащаб, включително САЩ и Канада.

В допълнение към това забележително постижение, VICTORIA ще получи ексклузивно представяне от Zane Lowe в неговото шоу по Apple Music 1.

Снимка: Орфей Мюзик

VICTORIA се завръща с чисто новия си сингъл – „PITY PARTY“, песен, която отправя суров и честен поглед към нашия вътрешен критик – гласът, който ни казва, че сме твърде много и в същото време недостатъчни. С характерното си алт-поп звучене, VICTORIA представя песен, която е едновременно заразителна и дълбоко лична, което помага на слушателите да се свържат и да се почувстват разбрани. Заедно с новата музика, това издание бележи разкриването на дръзкия нов имидж на VICTORIA за 2025 г.

Снимка: Орфей Мюзик

„Pity Party“ се потапя в тъмните места на съзнанието ни, изследвайки неувереността в себе си и негативните мисли, които често пренебрегваме. Това е песен за изправянето пред трудни чувства, взимането на поука от минали наранявания и израстването ни в процеса. Парчето ни напомня, че докато самоизследването може да бъде трудно, това е пътуване, което си струва да предприемем, за да станем по-осъзнати и да контролираме емоциите си.

Говорейки за парчето, VICTORIA сподели: „Исках да създам песен, която да резонира сред много хора. Да споделям чувствата си с моя екип и да ги трансформирам в музика беше силно изживяване”.

Чуйте какво разказа VICTORIA в разговора с водещата на "От 10 до 2" Нейа в аудиофайла на страницата.