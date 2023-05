Victor Vernicos даде интервю за радио N-JOY

Водещата Доменика Димитрова разговаря с 16-годишния Victor Vernicos в специално интервю за радио N-JOY.

Представителят на съседна Гърция на конкурса Евровизия 2023 сподели със слушателите историята на песента си "What They Say", с която участва в престижния музикален форум.

Чуйте какво разговора с "Младия Джеймс Артър" в аудиофайла на страницата.

Снимка: Virginia Records

Victor Vernicos Jørgensen е роден в Атина през 2006 г., само няколко месеца след като Евровизия 2006 се провежда в родния му град. Той е наполовина грък и наполовина датчанин и се занимава с музика от 4-годишен. Взимал е уроци по вокал и китара, а също така е посещавал музикални семинари. Victor започва да качва свои собствени кавърверсии на песни в YouTube преди близо три години, като най-популярната от тях е гледана от около 13 000 души. Първата му песен излиза през 2021 г.