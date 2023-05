Веси Бонева представи нова песен по радио N-JOY

Веси Бонева гостува в студиото на ради N-JOY и представи новата си песен.

Певицата стана част от шоуто "От 10 до 2 с Нейа", за да разкрие повече детайли за "Следи", в която си сътрудничи с фолклорните изпълнителки Ива и Велислава Костадинови.

Със "Следи“ се потапяме в една интересна история, свързана с завръщане към българското културно наследство и традиции.

Песента е написана от Светлин Къслев и Веси Бонева, съчетавайки елементи от българския фолклор с модерен подход. Текстът е написан от Веси Бонева, Светлин Къслев и Ива Костадинова.

Чуйте подробности в интервюто в аудиофайла на страницата.