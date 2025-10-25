Вениамин представи нова песен по радио N-JOY

Малко след премиерата й, Вениамин представи новата си песен по радио N-JOY.

Талантливият изпълнител гостува в шоуто От 10 до 2 с Нейа и разкри подробности за парчето "Познати", за което си сътрудничи с NICKA и Ernesto Valenzuela.

Срещата между тримата се случва на територията на най-големия творчески лагер за писане на музика у нас Sofia Songwriting Camp. Попадат заедно в едно от студиата, където записват с утвърдения шведски продуцент Raz Palm и до края на сесията създават песен, в която има прекрасна енергия, модерен звук и хитов потенциал.

