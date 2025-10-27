NICKA, Veniamin и Ernesto Valenzuela заедно в "Познати"

NICKA е един от най-интересните и перспективни млади артисти у нас, с великолепен разпознаваем тембър и хитове като „Дишай“, „Фетиш“ и „Луда“.

Veniamin пък не спира да пуска супер силни парчета и да печели публика със завидна скорост след победата си в „Като две капки вода“.

Ernesto Valenzuela е музикант от мексикански произход, който живее у нас и е познат основно от работата си с Молец.

Тримата звучат много различно, но са на една честота в най-новото им общо парче „Познати“.

Срещата между NICKA, Veniamin и Ernesto се случва на територията на най-големия творчески лагер за писане на музика у нас Sofia Songwriting Camp.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

Попадат заедно в едно от студиата, където записват с утвърдения шведски продуцент Raz Palm и до края на сесията създават песен, в която има прекрасна енергия, модерен звук и хитов потенциал. Озаглавяват я „Познати“, а Ernesto ѝ подарява и сладък испански привкус.

Песента е придружена и от официално видео, режисирано от Stressko.

„Познати“ излезе на 24 октомври, едновременно в YouTube каналите на NICKA и Veniamin, както и в българския радио и ТВ ефир.