MAX1M с първа песен на английски език

Седемнайсетгодишният Максим Ялнъзов е един от младите таланти на Варна, който се занимава от 11 години с музика и изкуство.

Носител на над 100 награди от вокални конкурси в България, Румъния, Молдова, Казахстан, Беларус, Унгария, Малта и Германия. Представител за България на „Славянски базар“ през 2019 година.

Максим пее, свири на пиано и китара, посещава школи по танци и по актьорско майсторство, бил е солист в мюзикъли на Държавна опера – Варна, озвучил е главни роли в четири хитови анимации.

Любопитен факт за Максим е, че животът го среща професионално три пъти с любимата му сага за „Цар Лъв“. През 2019 г. дава гласа си на Малкия Симба в новата версия на филма, а през 2021 г. се превъплъщава в същия образ на сцената на Държавна опера Варна в мюзикъла „Цар Лъв“. През 2024 г. отново печели кастинг за озвучаване на филма „Муфаса“, където изпълнява песента на малкия Муфаса – „Как си мечтаех за братче“.

Роли на професионална сцена:

- в мюзикъла "Чаплин" - режисьор Борис Панкин към Държавна Опера Варна, в ролите на младия Чарли Чаплин и хлапето Джеки Кугън.

- в мюзикъла „Цар Лъв“ - режисьор Петко Бонев, Държавна Опера Варна, в ролята на малкото лъвче Симба.

- в мюзикъла „Оркестър без име“, режисьор Борис Панкин, Държавна Опера Варна, в ролята на Ангел - ученик на Велко.

- в операта „Макбет“, постановка - Кузман Попов, режисьор - Сребрина Соколова, Държавна Опера Варна, в ролята на Флеанс, син на Банко.

Роли на непрофесионална сцена:

- в мюзикъла "Лак за коса" - режисьор Биляна Стоева, проект на Първа езикова гимназия – гр. Варна (училището, в което учи Максим), в ролята на водещия на шоуто Корни Колинс.

Дублаж на анимационни филми:

2015 г. - "Хотел Трансилвания 2" - вампирчето Денис.

2019 г. - "Цар Лъв" - малкият Симба (диалог и вокал).

2021 г. - "Лятното приключение на Лука" - Лука.

2024 г. - „Муфаса: Цар Лъв“ - малкия Муфаса в песента „Как си мечтаех за братче“ (вокал)

Максим композира от 12-годишен, а през 2023 г., на 14 години, пише музиката и създава първата си авторска песен - баладата „Все по-далеч“. Песента печели второ място на конкурса за нова детска и юношеска песен „Eclectica Union Kids“ – Symphony Competition и второ място в категорията "Най-добър изгряващ музикант (дебют)" за 2023 на ГОДИШНИ МУЗИКАЛНИ НАГРАДИ БНР ТОП 20.

Максим има реализирани още две авторски песни - баладата „Човекът за теб“ и поп-денс парчето „Без тебе няма любов“, което печели трето място сред 51 нови, български песни в първото издание на конкурса “New University Talent”, организиран от Нов Български Университет.

През октомври 2025 г. излезе „EGO GAME” - първата песен на английски език, написана от Максим. Песента има и български елементи в текста и Максим я определя като един „мост“ към песните на английски език, които предстои да издаде.

„EGO GAME” е създадена в ранния творчески период на Максим и това е първият му опит да напише аранжимент (на 14 г). Целта, която си поставя Максим като автор е да създаде песен с хитово и модерно звучене, а посланията на текста са насочени основно към младежите на неговата възраст. „EGO GAME” е посветена на борбата със самия себе си и с изкушенията на външния свят. Песента е с отворен финал и всеки слушател и зрител решава как да завърши тя. Максим е автор на текста и музиката и съавтор на аранжимента заедно с Ангел Проданов – Ачо.

Клипът е дело на оператора Павел Симеонов, режисьор и сценарист е бащата на Максим – Димитър Ялнъзов. Видеото е осъществено с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ към Община Варна и „Музикаутор“.

С излизането на тази песен, Максим обяви и новия артистичен псевдоним, с който ще се изявява вече - MAX1M.

Интересни факти за Максим:

През последните две години, след дебюта си, Максим твори постоянно - пише песни на български и английски език, експериментира с музикален софтуер и започва да прави сам и аранжиментите си. Към настоящия момент има достатъчно песни да издаде първия си самостоятелен албум, както и идеи за поне още един такъв.

През изминалото лято заедно с неговия съученик и приятел Теодор Горчев свирят в центъра на Варна и бързо се превръщат в любимци на варненци и гостите на града. Освен многобройната публика, която се събира на импровизираните концерти, момчетата стават популярни и в социалните мрежи – кавър на песента “Wicked Game” събра над 335 хиляди гледания, хиляди реакции и стотици споделяния във Facebook. Благодарение на тези изяви, Максим успя да закупи нова професионална техника, с която да оборудва вкъщи своето мини-студио и да прави записите на предстоящите си песни.

Миналата година, на концерта на Ед Шийрън в България Максим е един от щастливците хванали перцето, което певецът хвърля в публиката. Вярва, че няма нищо случайно и че перцето му носи късмет в музиката.