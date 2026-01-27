Veniamin обяви издаването на дебютен албум

След участието си в националната селекция на България за „Евровизия“, Veniamin продължава напред с проект, който бележи важен и незабравим момент в пътя на всеки артист, а именно дебютен албум.

Премиерата ще бъде отпразнувана със специален концерт на 29 април в столичен клуб.

Песента, която Veniamin избра за пилотен сингъл за обявяването на албума си е озаглавена „Рано моя“ и е създадена по време на петото издание на Sofia Songwriting Camp, в колаборация с гръцкия звезден продуцентски екип ARCADE и Елизабет Захариева, която е съавтор на текста.

Официалното видео към песента е режисирано от Иван Димитров – Torex е емоционална визуализация.

Veniamin има ясна идея за бъдещето си - да създава музика, която остава и да изгражда устойчива връзка с все по-голяма публика и 2026-та се очертава като най-важна за неговата кариера.