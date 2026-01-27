HAUSER анонсира новото EP The Swan

След глобалния успех на Classic и Classic II, HAUSER добавя още едно бижу към своя впечатляващ каталог с анонса на новото EP The Swan.

Описвано като „музикално любовно писмо“ към неговия инструмент, изданието включва седем емблематични класически мелодии, пречупени през дълбоко емоционалния стил на HAUSER.

Албумът е записан заедно с легендарния London Symphony Orchestra под диригентството на Robert Ziegler и излиза на 13 февруари.

Оригиналната пиеса „The Swan“ от Camille Saint-Saëns заема специално място в живота на HAUSER: „Бях съвсем малък, когато за първи път чух чело по радиото – именно ‘The Swan’. Влюбих се мигновено в този звук. Тогава си помислих: това е. Това е звукът“.

Освен емблематичната творба на Saint-Saëns, The Swan включва нови аранжименти на „Après un rêve“ и „Pavane“ от Gabriel Fauré, обичаната ария „O mio babbino caro“ от операта Gianni Schicchi на Giacomo Puccini, романтичната „Salut d’amour“ на Edward Elgar, както и енергичния „Hungarian Dance No. 5“ от Johannes Brahms. Колекцията завършва с нов прочит на емблематичната песен „You Raise Me Up“, позната на широката публика в изпълнение на Josh Groban.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

ТРАКЛИСТ

1. The Swan

2. Après un rêve

3. Pavane

4. mio babbino caro

5. Salut d'Amour

6. Hungarian Dance No. 5

7. You Raise Me Up