Вени и Ачо бяха първите гости в новото шоу на радио N-JOY

Венета Цонева и Ангел Проданов – Ачо гостуваха в студиото на радио N-JOY със своето ново парче „Коледно желание“. Те представиха песента си в шоуто „Над нещата“ с VenZy.

Двамата изпълнители разкриха, че Коледа заема специално място в сърцата им.

„Някак си ставаме малко по-добри и всеки път си припомняме, че това трябва да се случва не само по Коледа. (…) Песента, която направихме с Ачо, е с такава подбуда и с такъв призив към хората“, сподели Вени.

Идеята за песента, макар и в зародиш от известно време, се реализира съвсем спонтанно наскоро. „Записахме парчето, (Ачо) създаде страхотен аранжимент, двамата създадохме музиката и текста. DJ Панчо също беше там и ни даваше съвети“, разказа талантливата Венета. Тя разкри, че първоначалният план е включвал само част от песента, която да бъде публикувана в TikTok. Понеже Ачо и Вени са изключително доволни от парчето, решават да го издадат в пълния му вид.

Снимка: Радио N-JOY

Младите звезди на българската музикална сцена загатнаха нов общ проект, но предпочетоха да не си поставят краен срок, заявявайки само, че са в процес на звукозапис.

По случай наближаващите светли празници Вени и Ачо пожелаха на слушателите да бъдат здрави, щастливи и малко по-добри.

Слушайте пълното интервю в аудиофайла на страницата.