Михаела Маринова гостува на шоуто "Над нещата".

Певицата дойде в студиота на радио N-JOY и сподели детайли по създаването на песента "Ти си сърце", която е в сътрудничество с Кристиан Костов.

Чуйте разговора й с VenZy в аудиофайла на страницата.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров