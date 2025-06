Графа беше гост в студиото на радио N-JOY r сподели подробности за новия си албум.

В шоуто "Над нещата" с VenZy той разказа повече за 16-ия си студиен албум, озаглавен "Синергия".

Двамата също така говориха и за песента „Малкият принц“ – неговата версия на емблематичния хит на Дони и Момчил.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте интервюто в аудиофайла на страницата.