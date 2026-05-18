Вдъхновяващи истории и каузи за по-добър живот в „Седмица на бъдещето“ на bTV Media Group

В рамките на „Седмица на бъдещето“ от 1 до 7 юни

ще предложи специално съдържание във всички свои платформи, обединено около темите за природата, здравето, образованието, движението, технологиите и активните общности. Инициативата надгражда успешната концепция на „Зелената седмица“ и поставя фокус върху малките действия, които променят средата и начина ни на живот.

Ключов акцент в инициативата е мащабната доброволческа кампания „Да изчистим България заедно“, която на 6 юни ще обедини хиляди доброволци от цялата страна. bTV ще проследи инициативата с живи включвания и репортажи от различни локации.

Всеки ден от „Седмица на бъдещето“ ще бъде тематично посветен на различен аспект от живота и обществото – „Детски свят“, „Вкусът като култура“, „Ритъмът на движението“, „Умен живот“, „Заедно за климата“, „Общностите, които вдъхновяват“ и „Героите сред нас“.

Специално съдържание в делничните дни ще предложат „Тази сутрин“ и „Преди обед“, като сред темите ще бъдат обучителни инициативи за реакция при бедствия, тийнейджъри, които помагат на възрастни хора да придобият дигитални умения, както и доброволци, спасяващи бездомни кучета и подготвящи ги за терапевтична работа с деца. Акцент ще бъдат още устойчивият начин на живот, храната и движението – от готвене с остатъчни продукти до срещи със специалисти по хранене, спортисти, климатолози и активни общности. Част от темите, които ще бъдат дискутирани в „Лице в лице“ са за депозитната система за бутилки, както и цените на храните в контекста на здравословно и устойчиво хранене.

На 6 и 7 юни „Тази събота и неделя“ ще постави фокус върху общностите и хората, които променят средата около себе си. В събота екипът на предаването ще проследи с живи включвания старта на кампанията „Да изчистим България заедно“ и ще разкаже историите на хора, посветили живота си на грижата за природата. Вдъхновяващите истории ще продължат и в неделя, когато в центъра на вниманието ще бъдат „Героите сред нас“. Зрителите ще се срещнат със Сияна Захариева – автор на първия детски пътеводител за Витоша, и ще се запознаят с мисията на сдружение „Заедно с теб можем“, което открива и развива талантите на деца с увреждания.

Част от специалната програма, посветена на темата за света около нас, ще бъде и филмовото съдържание в различните канали на медийната група. bTV ще излъчи „Deepwater Horizon: Море в пламъци“, „В борба с природата“ и „Геобуря“, а bTV Cinema ще предложи премиерното заглавие „Моят приятел пингвин“, както и „Ад под небето“, „Легендата за Тарзан“ и „В сърцето на морето“. Програмата на bTV Action ще включи заглавия като „Огън под земята“ и „Опасна зона“, а bTV Comedy ще представи анимацията „Великото пътешествие“.

VOYO също ще се включи със селекция от филми и поредици, сред които „Беър Грилс: Мисия оцеляване“, „Невероятната планета Земя“, „Бригада Нов дом“, „Маша и Мечока“ и други заглавия, обединени около идеята за чиста природа, общност и устойчив начин на живот.

Уебсайтовете на медийната група businessnovinite.bg, svetatnazdraveto.bg и ladyzone.bg ще представят теми, посветени на инициативата, сред които ролята на движението за физическото и психичното здраве, влиянието на климатичните промени върху организма, както и значението на малките навици за по-здравословен и устойчив живот.

Радиостанциите от bTV Radio Group - bTV Radio, радио N-JOY, Jazz FM радио, Classic FM и Z-ROCK ще участват в инициативата с интересни интервюта, които ще звучат всеки ден от 1 до 7 юни в ефир.

„Седмица на бъдещето“ цели да постави фокус върху качеството на живот и да вдъхнови всички българи да бъдат по-активни, по-свързани и по-отговорни към бъдещето, което създаваме заедно – чрез малките действия, които променят живота и средата около нас.