Възможно е Хари Стайлс да загатва за нова музика

Хари Стайлс публикува почти деветминутен концертен клип в Youtube, в който свири балада на пиано, без да пее.

Видеото на певеца носи заглавието Forever, Forever („Завинаги, завинаги“) и завършва с думите „Ние принадлежим заедно“ на английски.

Феновете спекулират дали видеото предвещава евентуално завръщане на Стайлс на сцената, или пък не е намек за сбогуване с публиката.

Обсъжда се и вариантът това да е знак за нов албум, който може да излезе през пролетта.

Стайлс се радва на успешна солова кариера от почти десет години, откакто проби с групата „Уан дайрекшън“, и черпи вдъхновение от различни музикални стилове за хитовете си, предева БТА.