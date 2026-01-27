Harry Styles прибави нови дати към турнето си

Harry Styles добавя нови дати към турнето си през 2026 г.

Изпълнителят на хита "Adore You" прибави още шест дати към лятната си тур обиколка Together, Together.

Това са две допълнителни вечери на амстердамската Johann Cruijff Arena (4-5 юни) и още четири на стадион „Уембли“ в Лондон (съответно 26, 27, 29 юни и 1 юли).

Датите ще се присъединят към предварително обявените концерти на певеца в Амстердам, Лондон, Сао Пауло, Мексико Сити, Ню Йорк, Мелбърн и Сидни, започващи през май.

С новите дати на „Уембли“, Стайлс става соловият изпълнител с най-много концерти на емблематичния стадион през една и съща календарна година и изравнява рекорда на Coldplay за всички времена с 10 концерта за турнето на групата „Music of the Spheres“ през 2024 г.

Harry Styles също така дарява по една британска лира от всеки свой продаден билет от турнето си във Великобритания през тази година на малки музикални сцени в страната.

Това означава, че той ще събере около 780 000 британски лири за фонда LIVE Trust, който подкрепя масовите музикални клубове във Великобритания.

Според доклад, публикуван миналата седмица, повече от половината от тези сцени са на загуба, като много са на прага на затварянето. Решението на Стайлс следва подобни стъпки, направени от Pulp, Katy Perry, Radiohead, Ed Sheeran и други.