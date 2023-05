Vall гостува на радио N-JOY

Vall гостува на шоуто "От 10 до 2 с Нейа" по радио N-JOY и представи новата си песен.

Парчето, което е озаглавено "Изтрит", е първия сингъл на 16-годишната Валерия Войкова, която публиката познава като финалист в "България търси талант".

Музиката е дело на музикалната сензация Искрен Тончев - Iskrata, a свежото видео към песента е заснето от работилият с редица популярни български артисти като V:RGO, Emil TRF и FYRE видеограф Broken Siemens.

Снимка: Радио N-JOY

Чуйте какво разказа VALL в аудиофайла на страницата.