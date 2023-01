U2 издават студийна колекция

Групата U2 анонсира заглавието на предстоящия си нов албум.

Една от най-успешните рок банди на всички времена разкри, че издава колекцията Songs of Surrender.

Записът, продуциран от китариста The Edge, излиза на 17 март 2023 г. и ни връща към златните хитове от дългогодишната кариера на групата. Songs of Surrender обединява преработки на 40 любими песни от каталога на U2, сред които "With Or Without You", "One", " Beautiful Day", "Sunday Bloody Sunday" и "Invisible“.

Дни преди голямата новина феновете на ирландската банда започнаха да получават писма, написани от The Edge, в които той разказва за албума и идеята, която стои зад него.

"Факт е, че по-голямата част от творчеството ни бе написано когато бяхме много млади. Сега тези песни означават нещо съвсем различно за нас, но не сме забравили това, което ни е подтикнало да ги създадем на първо място“, описва The Edge.

“Музиката ни позволява да пътуваме във времето. През изминалите две години се вдъхновихме да разберем как биха звучали ранните ни песни в 21-ви век. В началото на сесиите, всичко започна като експеримент, но бързо се превърна в мания, тъй като новите интерпретации се получиха изненадващо бързо. Преоткрихме потенциала на парчетата и се оказа, че една страхотна песен може да бъде вечна и неразрушима, независимо как я промениш“.

"Списъкът с парчета, които искахме да презапишем, започна с поредица от дема. Експериментирахме с всяко едно от тях като премахвахме основните елементи. В песните опитахме да внесем нови чувства и емоции, тъй като повечето от тях първоначално бяха написани с мисълта за изпълнение на живо. С времето всеки трак започна да отговаря на хората, които сме и особено на певеца, в който се превърна Bono. Надяваме се новата ни посока да ви хареса".

Снимка: Animato Music / Umg



Дългоочакваният проект бе споменат за първи път в послеслова на последните мемоари на Bono, които също носят заглавието "Surrender" и съдържат 40 глави, озаглавени по песни на U2. Новите версии на парчетата са събрани в 4 части (2CD), като всяка една от тях носи името на член от групата - The Edge, Larry, Adam и Bono.

Songs Of Surrender:

The Edge

1. One

2. Where The Streets Have No Name

3. Stories For Boys

4. 11 O'Clock Tick Tock

5. Out Of Control

6. Beautiful Day

7. Bad

8. Every Breaking Wave

9. Walk On (Ukraine)

10. Pride (In The Name Of Love)

Larry

1. Who’s Gonna Ride Your Wild Horses

2. Get Out Of Your Own Way

3. Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of

4. Red Hill Mining Town

5. Ordinary Love

6. Sometimes You Can’t Make It On Your Own

7. Invisible

8. Dirty Day

9. The Miracle Of Joey Ramone

10. City Of Blinding Lights

Adam

1. Vertigo

2. I Still Haven’t Found What I’m Looking For

3. Electrical Storm

4. The Fly

5. If God Will Send His Angels

6. Desire

7. Until The End Of The World

8. Song For Someone

9. All I Want Is You

10. Peace On Earth

Bono

1. With Or Without You

2. Stay

3. Sunday Bloody Sunday

4. Lights Of Home

5. Cedarwood Road

6. I Will Follow

7. Two Hearts Beat As One

8. Miracle Drug

9. The Little Things That Give You Away

10. 40