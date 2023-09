U2 споделиха чисто ново парче

Групата стартира резиденцията си в Лас Вегас днес в новата най-модерна зала в света The Sphere.

Часове преди първото шоу от резиденцията на U2 в Лас Вегас, ирландската рок група пусна чисто нова песен, озаглавена “Atomic City”.

Продуцирана от Jacknife Lee и Steve Lillywhite, тя е записана в Sound City в Лос Анджелис и дава началото на поредицата от 25 концерта, посветени на основополагащия им албум "Achtung Baby" от 1991 г.

“Atomic City” е три минутна почит към магнетичния дух на пост-пънка от 70-те години и е вдъхновена от звученето на рок бандата Blondie, чиято пионерска работа с италианския композитор Giorgio Moroder има голямо влияние върху музиката на U2.

Видеоклипът е режисиран от Ben Kutchins и показва изпълнение на песента от U2 късно през нощта в центъра на Лас Вегас, на същото място на улица "Fremont Street", където Bono, The Edge, Adam Clayton и Larry Mullen Jr. заснемат култовия си клип към "I Still Haven't Found What I'm Looking For" преди повече от 36 години.

Bono казва: "Това е любовна песен към нашата публика ...където сте вие, там ще бъда и аз".

Заглавието на песента не е случайно - през 50-те години на миналия век Лас Вегас е бил известен като "Атомният град" и рекламиран като център на атомния туризъм поради близостта си до полигона в Невада.

С концерта си днес, 29-ти септември, U2 ще открият новата най-модерна зала в света - The Sphere.