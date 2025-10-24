Tyla с нов музикален манифест на модерната жена

Само дни след като бе обявена за една от “Жените на годината” на списание Glamour, украсила пет международни корици (САЩ, Великобритания, Германия, Мексико и Испания), Tyla - носителката на награда Grammy, се завръща с дългоочаквания си нов сингъл “CHANEL”.

С дълбоко символично послание, което стои в сърцето на песента като метафора за любовта, самоуважението и начина, по който жените заслужават да бъдат ценени, “CHANEL” е своеобразен манифест за женственост, увереност и изисканост. Продуциран от Ian Kirkpatrick и P2J, песента е смелa комбинация от модерен поп и дълбоките корени на Amapiano – звукът, който изстреля певицата към световната сцена.

След безпрецедентната международна популярност, която постигна с дебютния си албум и хитове като “Water” и “Truth or Dare”, Tyla отново демонстрира класа и характер. Тя продължава да блести и извън музиката с участия в Met Gala, кампании за Coca-Cola, колаборации с Pandora и поредната си награда MTV VMA за “Best Afrobeats”, където прие отличието облечена във винтидж Chanel.

През ноември Tyla ще започне първото си самостоятелно турне в Азия, което ще мине през Токио, Банкок, Хонконг, Манила и Сингапур. Певицата ще излезе и на сцената на Global Citizen Festival в Ню Йорк редом с The Weeknd и Shakira.