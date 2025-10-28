Ty Dolla $ign издаде албума "TYCOON"

„Какво бихте направили за шанса да станете магнат?“ Диамантено сертифицираният певец, автор на песни, продуцент и мултиинструменталист Ty Dolla $ign отговаря на този въпрос с дългоочаквания си албум „TYCOON“, наличен ТУК чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик. Изпълненото със звездно участие издание е четвъртия му солов студиен проект от пет години насам, известявайки нова ера за номинирания за награда „GRAMMY®“ изпълнител. Албумът с 15 песни включва изпълнители като A$AP Rocky, Chlöe, Destroy Lonely, E-40, Juicy J, Kodak Black, Leon Thomas, Lil Baby, Lil Wayne, Quavo, Rich The Kid, Tory Lanez, Travis Scott, Tyga, YG, Young Thug и 2 Chainz.

Ty също така сподели впечатляващия музикален видеоклип към парчето „DON’T KILL THE PARTY“ с участието на Quavo, режисиран от Joseph Desrosiers.

Известен с неоспоримата си способност да издига нагоре всяко парче, до което се докосне, Ty Dolla $ign разчита на силните си страни в този албум: емоционален мелодичен рап, съвместна синергия и неподчинение на звуковите норми. „TYCOON“ включва огромно разнообразие от звезди, вариращи от легенди в индустрията до нови изпълнители, променящи жанра. Той обаче ни напомня, че е също толкова силен и в солови парчета като триумфалното „CAN’T BE FUCKED WITH“, водещия сингъл и летен химн „ALL IN, “, „HARDER“ и емоционалния завършек „I WISH“. С втория си сингъл „SMILE BODY

PRETTY FACE “, в който участват роденият във Флорида Kodak Black и неговият колега от Калифорния YG, той показва какво се случва, когато три феномена от различни брегове обединят сили.

Снимка: Colm Dillane, KidSuper

За Ty Dolla $ign, „TYCOON“ е повече от албум – това е отражение на неговото пътуване. От ранните му начала като продуцент до превръщането му в известен солов изпълнител и сега музикален мениджър като основател на EZMNY Records, където подписа договор с пробивния R&B изпълнител Leon Thomas, пътят на Ty е вкоренен в постоянство, еволюция и доверие в собствената му визия. Той споделя: „Този албум е за всеки, който има мечти и цели. За всеки, който ходи на работа всеки ден и работи здраво, но знае, че има много повече да предложи на света. Покажете се и го направете. Повярвайте, че е възможно. Излезте извън зоната си на комфорт. Мечтайте смело и вярвайте в себе си. „TYCOON“ е състояние на ума.“ По-рано тази година Ty представи премиерно своя интимен документален филм „Still Free TC“ на „Tribeca Film Festival“, предлагайки интимен поглед към пътуването му преди 10-годишнината от дебютния му албум „Free TC“. След като през септември беше отличен като „Billboard R&B/Hip-Hop Power Player“ за 2025 г., Ty Dolla $ign изпъква не просто като хитмейкър, но и като визионер и истински магнат във всеки смисъл на думата.

Албумът „TYCOON“ е наличен чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

TRACKLIST

1. CAN’T BE FUCKED WITH

2. DON’T KILL THE PARTY Feat. Quavo & Juicy J

3. DECEMBER 31ST Feat. A$AP Rocky

4. SMILE BODY PRETTY FACE Feat. Kodak Black & YG

5. SHOW ME LOVE Feat. Tory Lanez

6. TYCOON$ Feat. Young Thug, Lil Baby & E-40

7. ALL IN

8. TWITCH Feat. 2 Chainz & Tyga

9. WHAT I WANT Feat. Lil Wayne

10. SAY IT

11. ON REPEAT Feat. Rich The Kid & Destroy Lonely

12. HARDER

13. MIXED EMOTIONS Feat. Travis Scott & Leon Thomas

14. WIT IT Feat. Chlöe

15. I WISH

ЗА TY DOLLA $IGN

Hailed as “one of the richest R&B talents of the last decade” by The New York Times, Ty Dolla

$ign is a RIAA Diamond-certified, multiple GRAMMY® Award-nominated musical powerhouse who has single-handedly shaped the music industry with his undeniable classic songs (“Paranoid,” “Or Nah,” “Blasé”) chart-topping collaborations (“Psycho” with Post Malone, “Work From Home” with Fifth Harmony, “CARNIVAL” with Ye, Rich The Kid and Playboy Carti) and genre-defying songwriting and production contributions (JAY-Z & Beyoncé, Kanye West, Rihanna, Mariah Carey, Drake, Chris Brown, Christina Aguilera, Khalid, Wiz Khalifa, YG, and more.) With over 10 billion streams, 10M singles sold, and a career-to-date total of over 50 RIAA Platinum and Gold certifications, the Los Angeles native’s solo discography features the critically acclaimed albums Free TC (2015), Beach House 3 (2017), and Featuring Ty Dolla $ign (2020) as well as the timeless mixtapes Beach House (2012), Beach House 2 (2023), $ign Language (2014), Airplane Mode (2015), and Campaign (2016).

Обявен за „един от най-богатите R&B таланти на последното десетилетие“ от „The New York Times“, Ty Dolla$ign е диамантено сертифициран от RIAA, многократно номиниран за награда „GRAMMY®“ музикален гигант, който е оформил музикалната индустрия с неоспоримите си класически песни („Paranoid“, „Or Nah“, „Blasé“), оглавяващи класациите колаборации, („Psycho“ с Post Malone, „Work From Home“ с Fifth Harmony, „CARNIVAL“ с Ye, Rich The Kid и Playboy Carti) и сливащи жанровете приноси в писането на песни и продуцирането (JAY-Z & Beyoncé, Kanye West, Rihanna, Mariah Carey, Drake, Chris Brown, Christina Aguilera, Khalid, Wiz Khalifa, YG и други). С над 10 милиарда стриймвания, 10 милиона продадени сингъла и общо над 50 платинени и златни сертификата от RIAA до момента, соловата дискография на родения в Лос Анджелис изпълнител включва аплодираните от критиката албуми „Free TC“ (2015), „Beach House 3“ (2017) и „Featuring Ty Dolla $ign“ (2020), както и вечните микстейпове „Beach House“ (2012), „Beach House 2“ (2023), „$ign Language“ (2014), „Airplane Mode“ (2015) и „Campaign“ (2016).