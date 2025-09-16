Twenty One Pilots с втори номер едно албум

Twenty One Pilots постигнаха втория си номер 1 албум.

Това е първото подобно постижение за групата от десетилетие, когато оглавиха класациите с 6-кратно платинения хит „Blurryface“ от 2015 г. с еквивалентните 200 000 спечелени албумни единици, албумът „Breach“ също така бележи най-големия рок дебют на десетилетието и най-успешния от 6 години насам.

Със 169 000 продажби на албуми и 40,68 милиона стриймвания, това бе най-добрата седмица за стрийминг и най-големият дебют в кариерата на групата. Twenty One Pilots също така постигнаха най-големите продажби на винил за рок албум, откакто започнаха да се записват през 1991 г. Албумът дебютира на #1 в Spotify в световен мащаб и в Съединените щати, на #1 в iTunes в Съединените щати, а групата достигна #1 сред най-популярните видеоклипове в YouTube с „City Walls“.

„Breach“ завършва сложната история, която групата разказва в последните си четири албума, достигайки епичен край с кинематографичното 10-минутно видео към откриващата песен „City Walls“, режисирано от Jensen Noen. Албумът включва и синглите „Drum Show” и “The Contract “, които отбелязват най-големия дебют на песен в кариерата на групата, достигайки №1 в радиостанциите с формат Alternative Airplay и получавайки номинация за „Най-добър рок“ на наградите MTV VMAs през 2025 г.

Twenty One Pilots току-що започнаха турнето „The Clancy Tour: Breach 2025“ с разпродаден концерт на стадион TQL в Синсинати. Турнето продължава до 26 октомври, като завършва с две вечери на стадион BMO в Лос Анджелис.