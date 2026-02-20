Twenty One Pilots с нов трак

Twenty One Pilots издадоха хитовото парче „Drag Path“.

Въпреки че досега не беше налична за стрийминг, песента завладя интернет, събирайки над 1,5 милиарда гледания в над 75 хиляди създадени видеа.

Версия на песента първоначално беше издадена като ексклузивен бонус трак в „Breach: Digital Remains“ – разширение на миналогодишния албум „Breach“ в лимитирано издание, достъпно само за една седмица. След като песента започна да придобива нов живот и да привлича нови фенове, групата се завърна в студиото, за да запише нова, съкратена версия на парчето.

Заедно с песента, рок сензациите, носителите на награда Grammy представиха музикален видеоклип с визуални ефекти от Tobias Gundorff. Вдъхновен от късометражния филм на Gundorff отпреди повече от десетилетие, фронтменът Tyler Joseph се свърза с режисьора, за да адаптира късометражния му филм в музикален видеоклип.

„Drag Path“ излиза чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Twenty One Pilots не намаляват темпото – следващата седмица групата ще пусне „Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined“ – грандиозен концертен филм. Филмът пристига в IMAX и кината по целия свят на 26-ти февруари за ограничено време, като ексклузивните IMAX прегледи започват на 25-ти февруари. За да видите официалния трейлър, да закупите билети и да получите повече информация за локациите и прожекциите, посетете www.TwentyOnePilots.film.

След излизането на филма, групата ще се впусне в хедлайн турне на фестивали в Северна Америка, Обединеното кралство и Европа – вижте пълния маршрут по-долу. Това идва след турнето „THE CLANCY TOUR: BREACH 2025“, което се проведе миналата есен и по време на което групата да свири в амфитеатри и стадиони в Северна Америка, преди да завърши с две разпродадени вечери на „BMO Stadium“ в Лос Анджелис.