DEEP ZONE и Rob Money с нов музикален проект

След поредица от съвместни концерти, DEEP ZONE и Rob Money от групата C-Block, обединяват творческата си енергия в нов музикален проект - “Freedom To Love”.

Песента носи духа на 90-те, в модерен, съвременен стил. Продукцията и аранжиментът са дело на DJ Dian Solo, който изгражда звученето около вокала на Eva Maria и рап изпълнението на Rob Money, допълнени от китарата на Danny Dimitroff.

Пред пълната Арена Русе се състоя първото изпълнение на живо на песента, а интересът в социалните мрежи след това продължава да расте. DEEP ZONE и Rob Money планират серия от съвместни участия с 4-часова обща музикална програма на големи сцени в България и чужбина.

Към “Freedom To Love” излиза и видеоклип, заснет от Armageddon Films в зимната атмосфера край Банско.

Премиерата на “Freedom To Love” беше на 19 февруари, в YouTube канала на DEEP ZONE, във всички дигитални платформи, както и в българския радио и телевизионен ефир.