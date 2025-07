Twenty One Pilots издават албум през септември

Twenty One Pilots анонсираха, че дългоочакваният им нов албум – „Breach“, ще излезе на 12-ти септември чрез Fueled By Ramen.

Албумът излиза точно преди началото на турнето „The Clancy Tour: Breach 2025“, което ще мине през стадиони и амфитеатри в Северна Америка, стартирайки на 18-ти септември с разпродаден концерт на „TQL Stadium“ в Синсинати. Фронтменът Tyler Joseph разкри и списъка с песни от албума в профилите си в социалните мрежи, което беше последвано от загадъчно видео на живо в Instagram, което също потвърди датата на издаване.

Миналия месец Twenty One Pilots обявиха допълнителни концерти в Торонто, Онтарио, в „Budweiser Stage“ и в Лос Анджелис, Калифорния, на „BMO Stadium“, поради огромния интерес от страна на феновете.

Феновете се докоснаха до новия албум със завладяващия сингъл „The Contract“ миналия месец, който отбеляза най-успешния дебют в кариерата на групата. В същото време, основополагащият албум на групата – „Blurryface“, отново влезе в класацията „Billboard 200“ на #64 след преиздаване на лимитирано издание по случай 10-годишнината му.

BREACH TRACKLIST

1. City Walls

2. RAWFEAR

3. Drum Show

4. Garbage

5. The Contract

6. Downstairs

7. Robot Voices

8. Center Mass

9. Cottonwood

10. One Way

11. Days Lie Dormant

12. Tally

13. Intentions