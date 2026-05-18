TSHA и HoneyLuv с общ трак

След серия от забележителни последователни сетове през последната година, от „Factory Town“ по време на Miami Music Week до „ANTS“ в Ushuaïa Ibiza и „Drumsheds“ в Лондон, TSHA и HoneyLuv сега насочват споделения възход към първата си официална колаборация. Резултатът е „I Need U (feat. Ellie Maxwell)“, която излиза чрез Major Recordings/Warner Records/Орфей Мюзик. Това е смело, клубно ориентирано парче, което улавя химията, която са изградили зад пулта, заедно с продуцентската сила на двама артисти в постоянен глобален възход. С вокали от Ellie Maxwell, изданието бележи и определящо завръщане за TSHA, задавайки уверен тон за годината, като същевременно затвърждава челните позиции на двете изпълнителки на сцената на модерния хаус и тех-хауса. „I Need U (feat. Ellie Maxwell)“ е и второто издание на HoneyLuv за годината, надграждайки инерцията на нейния стартов сингъл от 2026 г. „Don’t Stop“ с Muni Long и издигайки серията ѝ от нашумели колаборации до нови висоти.

Парчето събира две от най-влиятелните жени на глобалната хаус сцена – TSHA и HoneyLuv, всяка от които е пионер като продуцент, ръководител на лейбъл (съответно Jackfruit и 4 Tha Luv) и внушителен изпълнител на сцени по целия свят. Тяхната колаборация улавя срещата на два различни, но допълващи се подхода към клубната музика, където звученето на HoneyLuv, което пленява както фестивалната, така и клубната публика, оформено на големи сцени, включително „Coachella“, „EDC Las Vegas“ и „Hï Ibiza“, се среща с британския, европейския и произлизащия от Ибиса продуцентски стил на TSHA, което води до наистина глобален хаус запис с кросоувър обхват. Подсилен от магнетичния вокал на Ellie Maxwell’s, „I Need U“ отразява споделена визия за жени, оформящи звученето на съвременната клубна култура от челните редици на жанра. Визуално, в центъра на изданието стои нежна творческа енергия, вдъхновена от хрътките от Ибиса, предлагаща лежерна естетическа линия от корицата до съдържанието, която подсилва топлия, клубен дух на парчето.

В допълнение към сингъла, TSHA в момента е на световно турне. Наскоро тя изнесе хедлайн концерт в „The Great Northern“ в Сан Франциско и участва в американския дебют на CORE в Лос Анджелис. Предстоящите дати на живо включват подгряване за Disclosure в „Radius“ в Чикаго, както и хедлайн концерти в Маями и Бруклин, заедно с фестивали като „Beyond The Pale“ в Дъблин и „FVDED In The Park“ в Съри. Феновете могат да видят HoneyLuv това лято в редица клубове и фестивали по целия свят, от „Sandbox Festival“ в Египет до „Pacha New York City“, с множество дати в Ибиса през целия сезон.

Снимка: Орфей Мюзик

За HoneyLuv:

HoneyLuv е диджей, продуцент и собственик на лейбъл, родом от Кливланд която бързо се превърна в един от най-вълнуващите гласове в модерния хаус и тех-хаус. Появявайки се по време на пандемията, тя се издигна от диджей в Лос Анджелис до международен хедлайнер само за няколко години, печелейки признание от „BBC Radio 1“ като „Dance Future Star“, „The New York Times“ като „Up Next“изпълнител, „Beatport“ като „One To Watch“ и „DJ Mag“ като „Breakthrough Producer“ в края на 2023 г. Нейният пробивен сингъл „365 (Thr33 6ix 5ive)“, издаден от Black Book Records, надхвърли 21 милиона стриймвания само в Spotify, затвърждавайки глобалното ѝ присъствие и печелейки широка подкрепа от влиятелни личности, включително Pete Tong, Danny Howard и Charlie Hedges. HoneyLuv е участвала в някои от най-влиятелните фестивали и места в света, включително „Coachella“, „EDC Las Vegas“, „Brooklyn Mirage“, „Space Miami“, „Hï Ibiza“, „Ushuaïa Ibiza“ и „Defected Festival Croatia“, като същевременно си сътрудничи и е на турнета редом с водещи фигури в денс музиката. През 2026 г. тя навлиза в най-успешната си година досега, стартирайки дългоочаквана серия от издания, започваща с „Don’t Stop“ чрез Universal Records, разширявайки визията си чрез своя лейбъл 4 Tha Luv и предприемайки световно турне, обхващащо Азия, Близкия изток, Европа и Северна Америка. Вкоренена в общността и водена от енергични изпълнения, HoneyLuv продължава да тласка хаус музиката напред, като същевременно почита културата, която я е създала.