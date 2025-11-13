Трагикомедията „Всички замесени“ - за първи път на българска сцена

Трагикомедията „Всички замесени“ очаква своята вълнуваща премиера на 17 февруари.

Продуцентът Майа Тинкова поставя популярната испанска постановка за първи път в България, а историята по каталунския текст „Una teràpia integral“, с превод на Нева Мичева, ни отвежда към най-неподозираното място за драма: в една пекарна.

Курс по правене на хляб - звучи спокойно, нали? Но още в началото зрителят ще усети, че това няма да е от онези вечери, в които си тръгваш с пухкаво хлебче и още въглехидрати. През органично чувство за хумор, постановката поставя под въпрос нуждата ни от вяра, използвайки месенето на хляб като образ за търсене на смисъл и принадлежност.

В центъра на сюжета е харизматичният и провокативен пекар Тони Рока. Трима непознати идват в неговия курс и докато тестото постепенно втасва, започват да се „надигат“ и неподозирани истини. Хлябът става метафора за контрола, доверието и моментите, в които човек осъзнава „изпечената“ реалност.

Ситуациите са неочаквани, репликите попадат право в целта, напрежението се натрупва незабележимо, а финалът преобръща представата за героите и връзките помежду им…и всичко това през вълна от смях и емоция.

Режисьор на „Всички замесени“ е носителят на „Аскеер“ Владислав Стоименов. В главните женски роли са: очарователните Майа Тинкова (Лаура - твърди, че никога не е правила хляб и изглежда емоционално нестабилна. На антидепресанти е, силно религиозна, няма приятели и дори не се е целувала) и познатата и обичана от публиката Силвия Петкова (Неус - кардиолог по професия. Контролираща личност, която иска да е перфектна във всичко, дори в правенето на хляб). Техни партньори са Мартин Раков (Бруно - богат пътешественик, в търсене на себе си. Записва се на курс по хляб с надеждата „да се намери“), както и новата звезда на театралната сцена Александър Евгениев (Тони Рока - пекар по професия, „гуру“ по призвание, който „завързва“ цялото уникално драмеди. Курсовете му по хляб са терапии, които помагат не само на курсистите, но и на него, за да отработи собствените си травми).

Силата на музикалното внушение е в ръцете на Калин Николов, а благодарение на сценографията на Ванина Цандева, „пекарната“ се превръща в място, приковаващо със своята изразителна визуална естетика. Сцената е толкова истинска, че актьорите действително минават през етапа „лепкаво, течно и катастрофално“, докато се научат да месят достоверно. От екипа споделят, че по време на една репетиция даже се стига до реално счупена маса. Добрата новина: никой не е пострадал. Още по-добрата: екипът обещава, че по време на представленията масите ще оцелеят. За емоциите обаче гаранция няма.

Елате без рецепти, но с отворено сърце. Донесете само любопитство, усмивка и готовност да се разпознаете в смеха - онзи, след който идват отговорите на големите житейски въпроси.

За всички замесени във „Всички замесени“: Зад идеята и реализирането на проекта стои Майа Тинкова чрез продуцентската си къща „Гръм и тряс“. Майа е възпитаник на проф. Цветана Манева и Снежина Петрова в специалност „Актьорско майсторство“ - НБУ. Като актриса талантливата Майа Тинкова изгражда активен сценичен и екранен път, в който се движи уверено между съвременния театър, експерименталните форми и аудиовизуалните проекти. През последните сезони тя е част от онлайн комедийната поредица „Адски Мъки“ (реж. Цветослав Цонев – Цуро), както и от театрални заглавия като „Три за щастие“, „50 секунди“, „Дакота“, „Артър и Клер“, „Колекцията“, „Ние, Гераците“, „Медея“ и „Езерото“. В репертоара ѝ присъстват и проекти с танцов и сценично-движенчески характер като „Always Limonada“, както и по-ранни участия в „Titanicas estampas“, „Боли ме“ и мюзикъла „Докосни ме“.

Паралелно с театъра, Майа Тинкова развива и екранно присъствие чрез късометражния филм „Сестри“ и сериала „Братя“. Като независим продуцент с афинитет към съвременни текстове тя не се страхува да се обърне към социално ангажиран театър. Сред активните проекти на „Гръм и тряс“ е и представлението П.О.Р.Н.О. (Публична Организация за Разтуха на Обществото) - черна комедия по Ханох Левин, която с хаплива ирония гледа в абсурдите на съвремието. „Всички замесени“ продължава тази линия, но този път вместо да сочи “голямата картина”, поставя под лупа нещо по-близко- споделя Майа - четирима души на една маса, предизвикани в онези разговори, за които никога няма подходящо време“.

Определят Александър Евгениев като новата голяма звезда на българската сцена. Завършва „Актьорство за драматичен театър“ в НАТФИЗ (2013–2017) при проф. Пламен Марков. В театъра участва в редица продукции, сред които: „The Shape of Things“ - в ролята на Адам, „Кървава сватба“ - в ролята на Леонардо, „Ромео и Жулиета“ - в ролите на Меркуцио и Тибалт, „Take it easy“ , „Нова библия“, Нирвана“ и „Саломе“ - в ролята на Йоан Кръстител. В киното има участия във „Hard Home“ на реж. Джеймс Бамфорд (роля: Лукас), „Walk of Fame“ на реж. Виктор Чучков (роля: Геша), както и в късометражните филми „Night Shift“ и „A Picture with Yuki“. Сред специалните му умения са пеене, сценична акробатика, таекуондо. Владее български, английски, френски, руски и испански език.

В биографията на Силвия Петкова присъстват участия в множество български и международни продукции, сред които и „Expendables II“ (реж. Саймън Уест), както и популярни български сериали като „Революция Z“, „Под прикритие“ и „Пътят на честта“. На сцената работи активно с Театър София и други театри, с участия в разнообразни заглавия, включително „Пипи Дългото чорапче“, „Анна Каренина“, „Съгласие“, „Пролетно тайнство“, „Съседите отгоре“ и др., а в по-новия период развива и самостоятелни проекти, включително моноспектакъла „В областта на сърцето“. Мартин Раков е с богат опит на сцена още от детска възраст и силен фокус върху физическия театър. Завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, специалност „Актьорско майсторство за куклен театър“ при проф. Румен Рачев (2018–2022). На сцената участва в заглавия като „Обсадно положение“ по Албер Камю, „Пук“ от Валери Петров, „Снежната кралица“, „Апокалипсисът идва в шест вечерта“ по Георги Господинов, „Хотел между тоя и оня свят“, както и в продукции на Младежкия театър „Николай Бинев“ - „Вуйчо Ваньо/Иванов“ , „Чайка/Вишнева градина“ (2016) и „Милиция“. Не може да не отбележим и режисьорския му опит в C.O.R.O.N.A. Dept.19 (2020). Уменията му включват кукловодене, пантомима, български фолклорни танци, сценична акробатика, спортно плуване и кикбокс.

Една от най-ярките млади надежди на съвременната българска режисура Владислав Стоименов „дирижира“ „Всички замесени“. Владислав е възпитаник на НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ“, след което продължава като бакалавър по актьорско майсторство към НАТФИЗ при проф. Атанас Атанасов и магистър по режисура (НАТФИЗ). Като актьор работи активно с Младежкия театър, независими сцени в София, както и в проекти на театрална лаборатория „Сфумато“. Участва в спектакли като „Иванов“, „Ромео и Жулиета“, „Граф Монте Кристо“, а паралелно развива и екранно присъствие с роли като в късометражния „Закон за резонанса“ (реж. Ясен Генадиев) и „Шекспир като улично куче“ (реж. Валери Йорданов), след който получава наградата за „главна мъжка роля“ от фестивала „Златна роза“ (2022 г.). Като режисьор поставя заглавия от световната и съвременната драматургия, сред които „Народен враг“ по Хенрик Ибсен, „Празникът на Бакхус“, „Българският модел“ по текстове на Станислав Стратиев и сценично четене „Ентъртеймънт“ по Иван Вирипаев. Работата му получава силно професионално признание: „Аскеер“ за „Изгряваща звезда“ за режисурата на „Арт“ (2023 г.), номинация „Икар“ за дебют- отново за „Арт“ (2024 г.) и Награда на Министерството на културата за високи творчески постижения в областта на културата (2024 г.).

Гледайте „Всички замесени“ в Théatro отсам канала на 17 февруари от 19:30 часа. Билети: eventim.bg