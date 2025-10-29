Този ноември Михаела Маринова прави забележителна нова стъпка в своята кариера, като влиза в главната роля на Сали Боулс в продукцията „Кабаре“ на Националния музикален театър.

Този дебют в света на мюзикъла отдавна е мечта за нея, още повече, че Михаела взе и диплома за Музикално-сценична режисура от Националната музикална академия.

“Да играя в мюзикъл е зов на душата ми от много време. Тайничко съм чакала да дойде този момент и съм вярвала, че моята роля ще ме намери. Ето я - Сали Боулс. „Кабаре“. Играя героиня, която усещам близка. Приличаме си – тя е емоционална, свободолюбива, борбена, влюбена в живота, като в детска игра. Благодаря на Националния музикален театър за поканата да бъда техен гост. Партнирам си със страхотни колеги, с деликатен и умен режисьор - Валентин Ганев, от когото уча уроци и с помощта на който овладявам и актьорската част на ролята”.

Снимка: The Trackers

Първите срещи на публиката с „Кабаре“ ще се състоят на 28, 29 и 30 ноември на сцената на Националния музикален театър „Стефан Македонски“.