„Тайната на музиката“ с още две представления през април

Българският мюзикъл „Тайната на музиката“ продължава своя сценичен живот с две специални платени представления на 25 и 26 април в Театър „Азарян“.

В последния уикенд на април от 19:00 ч. зрителите ще имат възможност да преживеят на живо емоционалния разказ за силата на изкуството, паметта и прошката.

„Тайната на музиката“ разказва историята на 14-годишната Ема, която след загубата на своя дядо – маестро Петър Стоименов – поема по пътя на музиката, за да открие себе си и да съхрани неговото наследство. Действието се развива в атмосферата на 90-те години – време на избори, преход и пропуснати мечти. Спектакълът преплита личните истории на героите с теми за прошката, смелостта да продължиш напред и силата на музиката като невидима връзка между хората.

Сценичната версия впечатлява с музика на живо, въздействащи визуални решения и силни актьорски изпълнения. В ролята на Моника публиката ще види Теодора Василева, а в една от централните роли – Ана – участва и обичаната поп изпълнителка Михаела Филева. В спектакъла се включват още Владимир Зомбори като даскал Филип и Владимир Михайлов в ролята на Кънчо Кънчев. Особено присъствие в историята има и пианото Bluthner от 1996 година – своеобразен главен герой, който се превръща в символ на паметта, наследството и невидимата връзка между поколенията.

Проектът има и ясно изразена образователна мисия. Паралелно със сценичните представления продължават срещите с ученици от 5 до 12 клас, посветени на процеса по създаване на мюзикъл, както и майсторските класове в партньорство с НАТФИЗ, които срещат студентите с творческия екип на спектакъла.

С априлските дати „Тайната на музиката“ отново отправя покана към публиката да се докосне до история, в която всяка песен е напомняне, че мечтите имат сила, когато им позволим да звучат.

Билетите за събитието влизат в продажба в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 45 евро.