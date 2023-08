Tony Kwon представи дебютния си сингъл.

Първата изгряваща K-Pop звезда у нас е на хоризонта! Възпитаник на K-Pop школа в Южна Корея, изпълнителят с българо-корейски произход Tony Kwon е готов да представи дебютния си сингъл, носещ името "Sorry Not Sorry".

Артистът дебютира с нов и невиждан до момента проект за българската музикална сцена. "Sorry Not Sorry" се откроява със свежо и различно поп-рок звучене, но това, което го прави истински завладяващ, е умелото лавиране на Tony Kwon между български, английски и корейски език.

Снимка: MUZE

Лириките са дело на самия Tony Kwon, а инструментала - на Камен Костов, както и на Петър Костов, по-известен като Bate Pesho.

"Sorry Not Sorry" излезе 20.07 (четвъртък) в 19:00 часа с премиера в официалния YouTube канал на Tony Kwon. Издава се от MUZE Music.