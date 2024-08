Tony Kwon издаде нова песен

Tony Kwon затвърждава K-Pop жанра в България с последния си проект.

Името на песента "LIW" е съкращение от Love is War / Любовта е война.

Артистът смело твърди, че дори в романтичните отношения няма правила. Tony Kwon е българо-кореец, който вече е познат в музикалните среди с двете си песни "Sorry Not Sorry" и "Teenager".

Във всички свои сингли той успява умело да съчетае английски, български и корейски лирики, което прави творчеството му вълнуващо и отличаващо се. Освен това, проектите му хващат окото с клипове, които винаги са старателно създадени, наподобяващи кратки филми.

Снимка: MUZE

Артистичен, атрактивен и смел, Tony Kwon продължава да събира фенове и да радва аудиторията с нови и впечатляващи продукции. "LIW" ни демонстрира динамиката на любовта. Проектът креативно съчетава романтика и омраза, и показва тънката граница помежду им. В новия си сингъл Tony Kwon отново завладява съзнанието ни с изкуството и таланта си. Историята в клипа ни води по пътя на влюбването на двама в разгара на битката, която водят. В главната мъжка роля е именно изпълнителят, а дамата, с която си партнира е инфлуенсърката Христина Георгиева. Te отново показват невероятна химия помежду си, както и в първите му два клипа.

Във видеото към песента всъщност има и неочаквани реални елементи - Tony Kwon споделя, че преди снимките е претърпял лека злополука и част от белезите по лицето му са истински. Това обаче не е единственото препятствие.

"Хореографите ми се свързаха с мен в почти последния момент, че няма да могат да ми съдействат и за 12 часа, които имах преди снимачния ден, сам трябваше да замисля танците. Но се справих и смятам, че се получи повече от добре", споделя изпълнителят.

Лавиращите между три езика текстове са авторски на Tony Kwon. Музиката и аранжиментът на песента са от Brady Weston. Режисьор на видео съдържанието е Serko_trvp заедно с идеите на креативния Tony Kwon.

"LIW" излезе в петък, 23.08, в официалния YouTube канал на Tony Kwon. Издава се от MUZE Music.