Tony Kwon беше на гости на Нейа в обедното шоу на радио N-JOY.

Първата изгряваща K-Pop звезда у нас е изпълнител с българо-корейски произход, а дебютният му сингъл носи името "Sorry Not Sorry".

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

"Sorry Not Sorry" излезе 20.07 (четвъртък) с премиера в официалния YouTube канал на Tony Kwon. Издава се от MUZE Music.