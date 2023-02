Излезе новият сингъл на Tones And I

Tones And I се завърна с новия си сингъл.

Глобалната суперзвезда и многократно награждаван автор на песни издаде “I Made It”.

Парчето е създадено от изпълнителката за филма „True Spirit“ на Netflix.

Снимка: Орфей Мюзик

Той описва живота на упоритата млада мореплавателка Jessica Watson (Teagan Croft). Когато Jessica се заема да бъде най-младият човек, плавал сам, нон-стоп и без чужда помощ около света, мнозина очакват тя да се провали. С подкрепата на своя треньор и ментор по ветроходство Ben Bryant (Cliff Curtis) и родителите си (Josh Lawson и носителката на Оскар Anna Paquin), Jessica е решена да постигне това, което се смяташе за невъзможно, навигирайки в някои от най-предизвикателните участъци на океаните по света в продължение на 210 дни.

Режисьор на филма „True Spirit“ е Sarah Spillane, сценаристи Sarah Spillane, Rebecca Banner и Cathy Randall с Debra Martin Chase, Susan Cartsonis и Andrew Fraser, които са продуценти. Bridget Webb, Vivien Turner, Stacy Clausen и Todd Lasance също участват в тази невероятна истинска история за постоянството и човешките постижения, която показва, че човек е толкова голям, колкото са големи мечтите, които се осмеляваш да изживееш.



Режисьорът и сценарист на “True Spirit” Sarah Spillane казва: „Работата с Tones Аnd I беше дар. Говорихме много за темите в “True Spirit” и бях поразенa от това как тя успя да улови борбата, емоцията и триумфа на историята на Jessica в оригиналната песен „I Made It“. Говорихме и за подобни пътувания „въпреки всичко“, на които Тones, Jessica, нашата главна актриса Teagan и аз сме преминали, така че мисля, че Тones наистина резонира с историята. Беше наистина невероятно да работя с всички тези вдъхновяващи австралийски жени”.



Музикалният ръководител на “True Spirit”, Linda Cohen, добави: „Хареса ни да работим с Tones And I. Тя веднага възприе историята и знаеше точно какво да прави с песента. Тя даде всичко от себе си, даже и повече. Не можехме да поискаме по-добър сътрудник!"

“I Made It” следва сингъла „Charlie“ на Tones And I от 2022 г. и нейното участие заедно с Macklemore в неговия сингъл “Chant.” Двамата наскоро направиха съвместно дебютно представяне в „Good Morning America“ с наелектризиращо изпълнение в Сентръл парк в Ню Йорк.

Tones And I ще представи поредица от австралийски фестивални изяви, включително Now & Again 18 февруари 2023, Vanfest 3 април 2023 и Day On The Lawn 1 април 2023. След това тя ще замине за чужбина, за да се присъедини към Macklemore в неговото пролетно турне във Великобритания и Европа (3 април – 9 май).



Издаден през 2021 г., дебютният албум на Tones And I – Welcome To The Madhouse, оглави австралийската класация за албуми на ARIA, продължавайки невероятната поредица от успехи на Tones And I. Записът описва едно изключително откровено и ярко пътуване – от изпълнения по улиците на Byron Bay до международна слава и сбогуване с най-добрия ѝ приятел. Tones And I преплита всичко това във вълнуваща и магнетична колекция от 14 песни, написана изцяло от австралийската изпълнителка, която участва и в продуцирането му. Албумът е подчертан от сингъла “Fly Away” – поетична и силна композиция, която Tones And I изпълни в Jimmy Kimmel Live! и The Ellen DeGeneres Show. Welcome To The Madhouse също включва парчето „Won’t Sleep “, което беше придружено от официален видеоклип, режисиран от Tones And I, Nick Kozakis и Liam Kelly, както и песента „Cloudy Day “, която беше приветствана от VARIETY като „перфектния химн за пандемията“. Певицата изпълни парчето в The Late Show with Stephen Colbert и TODAY.

Сингълът “I Made It” излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България и вече е достъпен във всички стрийминг платформи.