Tones And I издаде втори албум

Tones And I представи дългоочаквания си втори албум.

Мултиплатинената глобална суперзвезда и автор на песни, носител на множество награди издаде „Beautifully Ordinary“.

Албумът, продуциран съвместно от Tones And I, в който тя е единствен автор на почти всяка песен, улавя нейната артистична еволюция и лично израстване, съчетавайки специфичния ѝ вокален стил с уязвимо разказване на истории.

Коментирайки „Beautifully Ordinary“, Tones And I споделя: „Това е моят втори албум. Всяка песен разказва различна история, предназначена за нейния си момент. Някои песни са вдъхновени от едно и също житейско преживяване, но от различни гледни точки. Албумът се представя като това, което слушателят може да вземе от него, с нотки на самота, разбито сърце, отчаяние, страх, уязвимост и триумф. Най-ярките песни често имат най-тъжните истории, носталгията е повтаряща се тема, която може би подсъзнателно отразява как миналото оформя това, което съм днес".

Албумът започва с "To Be Loved" – сурово и прочувствено изследване на миналите преживявания на Tones And I. Тази песен демонстрира нейната уязвимост и дълбочина, разкривайки трудностите, пред които се изправя, по интимен начин, с повтарящи се теми, подчертаващи дълбокия копнеж да бъде приета. Разказът, който се разгръща в албума, беше представен по-рано тази година с издаването на синглите „Dance With Me“, „Wonderful“, „I Get High“ и „Dreaming“.

Този месец Tones And I ще стартира разпродаденото си турне в Австралия и Нова Зеландия, последвано от хедлайн шоута в „Rod Laver Arena“ в Мелбърн и емблематичната опера в Сидни по-късно тази година. Тази пролет Tones And I се присъедини към P!NK по време на нейното стадионно турне в Австралия, с изпълнения пред близо един милион души. След това тя започна поредица от участия на летни фестивали в цяла Европа през юли, продължавайки да пленява публиката с динамичните си изпълнения на живо.

Tones And I наскоро влезе в историята като първата и единствена жена изпълнител, надхвърлила три милиарда стриймвания в Spotify с нейния хит „Dance Monkey“. Това постижение я прави един от осемте изпълнители в цял свят, постигнали този успех с една единствена песен в Spotify.

Tones And I приключи 2023 г. по забележителен начин със завладяващия химн „The Greatest“, който беше издаден в подкрепа на женския футболен отбор на Австралия – The Matildas, на Световното първенство по футбол за жени на FIFA. Tones And I също така участва в песента „BRING IT ON [Official FIFA Walkout Anthem],“ заедно с Bia и Diarra Sylla, продуцирана от RedOne (Lady Gaga, Britney Spears, Nicki Minaj, Justin Bieber), която послужи като официална песен за Световното първенство за жени през 2023 г. в Австралия и ще продължава да бъде официалната музика за излизане за всеки мач на FIFA до 2030 г. Освен това, Tones And I изпълни завладяващ сет преди финала на Световното първенство по футбол за жени пред повече от 75 000 зрители на „Stadium Australia“ в Сидни, който беше излъчван в цял свят.

Снимка: WMG

Като неподражаем вокалист, умен текстописец, опитен продуцент и изобретателен творец, Tones And I разширява обхвата на поп музиката със своите уникални и непредвидими химни. От началото на кариерата си като уличен изпълнител в Австралия до създаване на хитови парчета и получаване на множество награди, Tones And I постигна световен успех. Нейният хит „Dance Monkey“ остава най-стриймваната песен на жена изпълнител в Spotify с над три милиарда стриймвания. Нейният миниалбум – „The Kids Are Coming“, и дебютният ѝ албум – „Welcome To The Madhouse“, също се радват на значителен успех. С „Beautifully Ordinary“, Tones And I навлиза в нова вълнуваща фаза от кариерата си, демонстрирайки израстването си като автор на песни, продуцент и композитор.

Снимка: WMG

„Beautifully Ordinary“ излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България. Вече е наличен във всички стрийминг платформи.

1. To Be Loved

2. Lose Someone Like Me

3. I Get High

4. We'll See Stars

5. Dance With Me

6. Figure It Out

7. Wonderful

8. Raise Me Up

9. Dreaming

10. You Don't Know Me Like That

11. John Doe

12. Sorrento

13. Need You To Love Me

14. Only One

15. Live Without Your Love

16. Call My Name