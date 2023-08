Глобалната мутиплатинена суперзвезда и композитор, носител на награди – Tones And I, представи нов самостоятелен сингъл.

Парчето е озаглавено „The Greatest “ и е придружено от официално музикално видео, режисирано от Nick Kozakis, Liam Kelly и Tones And I.

Относно песента, изпълнителката казва: „The Greatest“ изразява същността на женската сила. Когато пишех песента, исках да създам нещо, което да накара жените да се чувстват силни и смели. Гордея се, че съм жена и постоянно се вдъхновявам от тях“.

В парчето завладяващи струни преливат в ударен ритъм, докато вокалите на Tones And I се извисяват от интимни куплети към напевен припев, подчертан от заявлението: „Аз ще бъда най-великата“ (“I will be the greatest“). Песента наслоява изразителна оркестрация върху електронно обработена продукция и въздействащо пиано, докато нейните вдъхновяващи вокали срещат тези приливи и отливи със сила и страст. Очаквайте не по-малко емоционален и завладяващ музикален видеоклип към „The Greatest“.

Tones And I участва в наскоро издадената песен „Bring It On [Official FIFA Walkout Anthem]“ заедно с Bia и Diarra Sylla, продуцирана от RedOne (Lady Gaga, Britney Spears, Nicki Minaj, Justin Bieber), която служи като официалната песен при излизане за всички мачове на FIFA, започвайки със Световното първенство за жени в Австралия. Също така ще служи като официална музика за всеки мач на FIFA до 2030 г.

Двете нови песни пристигат след другия сингъл на Tones And I от 2023 г. – „I Am Free “, който е събрал милиони стриймвания в дигиталните платформи заедно с наскоро издадената „Piano Version.“ Той също така обещава още нова музика от Tones And I много скоро.

„I Am Free“ следва сингъла на Tones And I „I Made It”, композиран за оригиналния филм на Netflix – “True Spirit”, нейния сингъл „Charlie“ от 2022 г., както и участието ѝ в „Chant“ на Macklemore. Двамата представиха за първи път колаборацията си в „Good Morning America“ с наелектризиращо изпълнение в Сентръл Парк в Ню Йорк. Tones And I също така наскоро приключи серия от концерти като съпорт на Macklemore по време на неговото пролетно хедлайн турне във Великобритания и Европа.

Издаден през 2021 г., дебютният албум на Tones And I – Welcome To The Madhouse, оглави австралийската класация за албуми на ARIA, продължавайки невероятната поредица от успехи на Tones And I. Записът описва едно изключително откровено и ярко пътуване – от изпълнения по улиците на Байрън Бей до международна слава и сбогуване с най-добрия ѝ приятел. Tones And I преплита всичко това във вълнуваща и магнетична колекция от 14 песни, написана изцяло от австралийската изпълнителка, която участва и в продуцирането му.

Tones And I експлодира в съзнанието на поп културата с нейния глобален хит „Dance Monkey “, който е част от дебютния ѝ миниалбум – The Kids Are Coming. “Dance Monkey” е най-търсеният сингъл в Shazam на всички времена и най-стриймвана песен на жена изпълнител в Spotify. Той получава 6 платинени сертификата от RIAA в САЩ, както и мултиплатинен или диамантен сертификат в шестнадесет други държави.

Снимка: Giulia Mcgauran

„The Greatest“ вече e наличен във всички стрийминг платформи. Парчето излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, е придружено от официално музикално видео, режисирано от Nick Kozakis, Liam Kelly и Tones And I.