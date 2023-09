Timbaland, Justin Timberlake и Nelly Furtado с нов общ трак

През 2007 г. легендарното трио Timbaland, Justin Timberlake и Nelly Furtado пуснаха световния хит "Give It to Me", с който оставиха своята следа в музикалната индустрия.

Сега те се завърнаха с новия съвместен сингъл "Keep Going Up!", вдъхновяващо парче за удовлетворението от успеха въпреки всички негативни мисли и ситуации, които се изпречват на пътя към върха.

"Keep Going Up" ще бъде част от предстоящия албум на известния продуцент, чиято премиера е по-късно тази година. С характерната за Timbaland продукция и моментално разпознаваемите вокали на Furtado и Timberlake, парчето ни връща назад във времето, като напомня именно на тяхното емблематично звучене от 2000-те години.

Снимка: Animato Music / Umg

Официалната визуализация към "Keep Going Up", с участието на Timbaland и Justin в студиото и специално виртуално включване от Furtado, може да гледате ТУК. Timbaland пусна песента днес в полунощ с подкрепата на Beatclub - онлайн платформа за създаване на музика, която той съосновава през 2021 г. "Keep Going Up" бе използвана и в рекламния спот за футболните мачове на ESPN в понеделник вечер. “Искам да създам малък прозорец на носталгия за това поколение, за да разбере какво е величие,” каза Timbaland.

Timbaland е номиниран за Grammy 21 пъти, 4 от които е спечелил. Той е допринесъл за успеха на редица изпълнители, включително Jay-Z, Ludacris, Aaliyah, SnoopDogg, Beck, Bjork, Madonna, Missy Elliott, Rihanna и много други. Предишните сътрудничества на Timbaland с Justin Timberlake включват 5 студийни проекта, а за Furtado той продуцира албума Loose, който ни даде разбиващия сингъл "Promiscuous“.