Tiësto обедини сили с Alana Springsteen

Звездният мултиплатинен диджей и продуцент, носител на награда Grammy – Tiësto,

обединява сили с изпълнителката и автор на песни от Columbia Records/Sony Music Nashville – Alana Springsteen, за техния нов сингъл – „Hot Honey“.

„Hot Honey“ обединява характерния електронен звук на Tiësto и способността му да експериментира с голямо разнообразие от жанрове, с прочувствения кънтри тон и първокласно писане на песни, което определя Springsteen като бързо изгряваща звезда в света на кънтри музиката.

„Винаги са ме привличали забавната/купонджийска страна и автентичността на кънтри музиката, така че когато се появи възможността да си партнирам с Alana Springsteen, за да създадем кънтри денс песен, бях супер развълнуван!“ – казва Tiësto. „Alana има невероятен глас, който притежава точната текстурата, от която се нуждае тази песен, и аз уважавам нейния талант като автор на песни, както и нейното творчество. Това е различно звучене за мен, но както вече знаете, обичам да изследвам и се вдъхновявам от най-различни жанрове, когато правя денс музика! Надявам се да се насладите на тази песен толкова, колкото и ние при създаването ѝ”.

„Колко често получавате шанса да си сътрудничите с един от най-емблематичните диджеи на всички времена? Когато Tiësto се свърза с мен, за да види дали искам да създам нещо креативно с него в „Hot Honey“, видях това като най-вдъхновяваща възможност. Винаги съм обичала да изследвам различни звукови възможности и да мога да правя това с денс музика, като същевременно оставам вярна на моите кънтри корени – това е, което ме вдъхновява да бъда артист и автор на песни” – споделя Springsteen. „За мен е чест, че Tiësto ми се довери с тази песен и нямам търпение да я изпея на живо на някое от неговите невероятни шоута!“.

С глас, наречен „бъдещето на кънтри музиката“ от „PEOPLE“, дебютният албум на Springsteen от три части – „TWENTY SOMETHING“, ѝ спечели одобрението на критиците, включително на „NPR“, определящ заглавната песен като една от „Най-добрите песни на 2023 г.“ в „All Songs Considered“. Като търсен нов талант, с участия в разпродадени концерти в световен мащаб, подгрявал турнета в най-различни жанрове, нейната вродена способност да се свързва със слушателя продължава да затвърждава титлата, дадена ѝ от E! News’ – „един от най-известните изгряващи изпълнители в Нашвил“.

След издаването на “Hot Honey”, Tiësto ще отпразнува творчеството си, оглавяващо класациите в цял свят, с „Prismatic“ – епичен четиричасов диджей сет, с две ексклузивни изпълнения на „Forest Hills Stadium“ в Куинс, Ню Йорк (25-ти октомври) и „Red Rocks Amphitheatre“ в Морисън, Колорадо (15-ти ноември). Забележителният сет „Prismatic“ бележи началото на нова глава в кариерата на Tiësto, като същевременно дава на феновете представа за това, което предстои и шанс да си припомнят откъде е започнало всичко. Изживяването ще бъде епичен 4-часов диджей сет, отвеждащ феновете на звуково пътешествие през различните етапи от кариерата му, където те ще видят Tiësto на върха на креативността и свободата - нещо, което никога не са чували в някоя от неговите фестивални или клубни изяви.

В допълнение към „Prismatic“, Tiësto в момента обикаля света с продължителна поредица от изпълнения на живо, включително хедлайн сетове, няколко постоянни участия в Лас Вегас, както и изпълнения в топ фестивали по целия свят.

„Hot Honey“ излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

ЗА TIËSTO:

Tiësto е водещ изпълнител на електронната музикална сцена и артист, който е много повече от това - Tiësto е изживяване. По време на уникалната си кариера, платинено сертифицираната международна икона, носител на награда „Grammy®“, популяризира електронната музика, като първи излезе от ъндърграунд сцената, за да стане един от най-големите и влиятелни диджеи и продуценти на всички времена. Той е участвал във всеки голям международен фестивал за денс музика и е създал еталона за редовни диджей изпълнения на живо в Лас Вегас. Междувременно е продал повече от 36 милиона албума, има шест хита, влезли в „Billboard Hot 100“ и е събрал впечатляващите над 11 милиарда стриймвания в цял свят. Но истината е, че това е едва началото за Tiësto. Водеща фигура в глобалното движение за денс музика, той допринася за изграждането на мост между електронната музика и попа, като по време на този процес издига звученето на масовата музика на друго ниво. Артистът, роден с името Tijs Verwest, е намерил свое собствено място в царството на кросоувъра, печелейки одобрението на критиците и милиони нови фенове с поредица от хитове. Дългосвирещият му албум – „Drive“, показва изпълнителя в разцвета на силите му. Наречен така заради нестихващия подем в кариерата му и физическото движение, което творчеството му продължава да вдъхновява, „Drive“ създава вълнуващо денс настроение винаги, когато феновете го слушат.

Tiësto стартира 2024 г., спечелвайки наградата „Денс изпълнител на годината“ на музикалните награди на „iHeartRadio“ и с анонса на ексклузивните му участия, по време на които ще бъде хедлайнер на различни забележителни места в Лас Вегас, включително „LIV“ и „LIV Beach“ във „Fontainebleau Las Vegas“, „Omnia Nightclub“ в „Caesars Palace“, „TAO Beach Dayclub“ в „The Venetian® Resort Las Vegas“ и „Wet Republic“ в „MGM Grand Hotel & Casino“, отбелязвайки първия път, когато титаните в хотелиерската индустрията на крайбрежната ивица се събират, за да представят споделени редовни участия на един артист, представяйки Tiësto на повече сцени от всякога в Лас Вегас.

ЗА ALANA SPRINGSTEEN:

Изпълнителката и автор на песни от Columbia Records/Sony Music – Alana Springsteen, прави своя дългоочакван дебют с “TWENTY SOMETHING” – албум от три части и разширено луксозно издание, които „NPR“ приветства: „Малко артисти правят дисекция на живота и го осмислят в 20-те си години, както го прави Alana Springsteen.“ Възхвалявана е от „GRAMMY.com“ като „Гласът на цяло едно поколение“, от E! News’ като „един от най-известните изгряващи изпълнители в Нашвил“, а „PEOPLE“ определя Springsteen за „бъдещето на кънтри музиката“. Тя прави кросоувър колаборации с Tiësto (“Hot Honey”) и William Black (“My Own Advice” feat. ILLENIUM) и надхвърля 221 МИЛИОНА стриймвания в кариерата си в световен мащаб. 23-годишната изпълнителка участва в кампанията „2024 CMT LISTEN UP“; влиза в списъците „Next Women of Country“ на CMT за 2023г. и „Next Big Thing“ на MusicRow. Тя също така е посланик на Ryan Seacrest Foundation. Приключвайки първото си хедлайн турне в САЩ – „THE TWENTY SOMETHING TOUR“, тя направи поява в „Grand Ole Opry“ и се завръща на пътя това лято с Luke Bryan, заедно с Tyler Hubbard, след като преди това е подгрявала за LANY, Mitchell Tenpenny, NEEDTOBREATHE и Switchfoot.